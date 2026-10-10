Первая партия российского дизеля уже приближается к США — договорённость могла быть достигнута задолго до объявления Дональда Трампа.
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