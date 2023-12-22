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Блокада проливов: как Иран превратился в глобального геополитического игрока

Блокада проливов: как Иран превратился в глобального геополитического игрока

  Одной из главных интриг после начала Израилем военной операции по зачистке Сектора Газа было то, вступит ли в противостояние с ним его непримиримый региональный противник, Иран, и если да, то когда и в какой форме.

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Комментарии
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виктор матвеев
Пожелаем удачи Ирану и его союзникам в их благородной борьбе с мировым сионизмом.
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13 час.

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