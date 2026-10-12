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Нижегородская правда

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После вмешательства Нижгосконтроля управляющая компания отремонтировала аварийные крыльца на ул. Краснозвездной

После вмешательства Нижгосконтроля управляющая компания отремонтировала аварийные крыльца на ул. Краснозвездной

Многолетняя проблема жителей многоквартирного дома по улице Краснозвездной в Нижнем Новгороде решилась после вмешательства Нижгосконтроля.

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