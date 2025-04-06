Омбудсмен: БПЛА ВСУ в Харьковской области атаковал автомобиль с четырьмя детьми

Вооружённые силы Украины 5 января нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в населённом пункте Граково Харьковской области, в результате чего пострадали четверо детей, рассказала РИА Новости местный уполномоченный представитель по правам человека и ребёнка Виктория Колесник-Лавинская.
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