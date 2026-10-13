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Украина убила за неделю свыше полусотни россиян, включая пятерых детей

Украина убила за неделю свыше полусотни россиян, включая пятерых детей

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за семь дней — с 5 по 11 октября — украинские удары по территории России унесли жизни 52 гражданских, среди них пятеро детей.

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