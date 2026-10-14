КАМАЗ нанес удар по МАЗу на старте бахи «Великая степь-2026»КАМАЗ-мастерПилот команды КАМАЗ-мастер Алмаз Ахмедов показал лучшее время на прологе бахи «Великая степь — 2026», заключительном этапе чемпионата России по ралли-рейдам в грузовом зачёте.