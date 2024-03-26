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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартин Брандл: «Сайнс возглавлял бы «Ф-1», весьма вероятно, если бы выступил в Джидде»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мыслями о победе гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса в Австралии после пропуска Гран-при Саудовской Аравии из-за операции на аппендиксе.

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