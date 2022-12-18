Василевский – 1-й вратарь в современной НХЛ, одержавший 10 побед подряд в матчах против «Монреаля»

Андрей Василевский одержал 10 подряд побед над «Монреалем», это рекорд в современной НХЛ. Вратарь «Тампы» отразил 22 броска «Канадиенс» в сегодняшнем матче регулярного чемпионата (5:1).

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