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Царьград

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Вербовка русского лётчика обернулась массированным ударом по врагу

Вербовка русского лётчика обернулась массированным ударом по врагу

Украинская разведка вновь пыталась завербовать русского лётчика, повторив сценарий с вертолётчиком Кузьминовым, как мы знаем, уже покойным, причём ликвидирован он был Киевом.

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