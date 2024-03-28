В США заявили о снижении риска эскалации конфликта на Украине

Риск эскалации конфликта на Украине гораздо ниже, чем в 2022 году. Об этом 28 марта заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун, комментируя сообщения СМИ о росте готовности Пентагона к поставкам ракет ATACMS Киеву.