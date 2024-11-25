Александр Рар: «Сейчас мы вступаем в эпоху “черных лебедей”»

О причинах царящих среди европейских политиков страхов перед новым американским президентом и о возможном риске эскалации украинского конфликта со стороны ФРГ в интервью «Моноклю» рассказал немецкий политолог, председатель Евразийского общества (Берлин) Александр РарДМИТРИЙ ФЕОКТИСТОВ/ТАС Политолог, председатель Евразийского общества (Берлин) Александр Рар: «Через четверть века сближение России с Европой опять произойдет — появятся общие вызовы и враги, против которых нужно будет объединять силы».