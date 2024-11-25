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  • Олег Самойлов
    А грекам-то зачем куда-то бечь из Одессы? Они и в Одессе себя весьма неплохо чЮЙствуют! А со всем остальным, тобой на...Украина запросила...
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    Ещё вот что меня "взволновало"... Ну ладно, с одессщины венгры к своим потянутся... имеют ведь право,да? Евреям тоже ...Украина запросила...
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Александр Рар: «Сейчас мы вступаем в эпоху “черных лебедей”»

Александр Рар: «Сейчас мы вступаем в эпоху “черных лебедей”»

О причинах царящих среди европейских политиков страхов перед новым американским президентом и о возможном риске эскалации украинского конфликта со стороны ФРГ в интервью «Моноклю» рассказал немецкий политолог, председатель Евразийского общества (Берлин) Александр РарДМИТРИЙ ФЕОКТИСТОВ/ТАС Политолог, председатель Евразийского общества (Берлин) Александр Рар: «Через четверть века сближение России с Европой опять произойдет — появятся общие вызовы и враги, против которых нужно будет объединять силы».

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