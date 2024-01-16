Песков отказался комментировать информацию о состоянии здоровья Набиуллиной

Представитель Кремля просто пожелал здоровья Эльвире Сахипзадовне Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об ухудшении здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии