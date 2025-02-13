13 февраля – день памяти святого Никиты Затворника: традиции, запреты и советы Ирина Валькова13 февраля 2025 года православные верующие вспоминают святого Никиту, затворника Печерского и епископа Новгородского.
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