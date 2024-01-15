В России стартовал эксперимент по маркировке продукции

Отличить подделку от качественного товара поможет приложение «Честный знак». Как оно работает в прямом эфире «Вести-Кузбасс» рассказал заведующий кафедрой маркетинга и бизнес-коммуникаций КемГУ Владислав Шадрин.
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