В День семьи, любви и верности семья Гудовцовых из КЧР присоединяются к поздравлениям

Выбранная профессия подарила Олегу и Марии возможность построить не только карьеру, но и прекрасную, крепкую семью, история которой началась в 2011 году, когда Олег впервые встретил Марию на службе в ОМВД России по Прикубанскому району, и с тех пор они не расставались.