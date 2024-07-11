Санкции против России сработали в Казахстане: Астана избавляется от российских ценных бумаг

Shutterstock Вчера 548 прочитали Экономика Больше по теме Обладателям российских ценных бумаг придется вывести их из казахстанского депозитария.
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