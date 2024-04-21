Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 928 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Трамп генетический немец, по мужской линии, поэтому ждать каких-то изменений к России не приходится! Не удивляет!Трамп изменил мне...
  • Александр Кутуев
    Америкашка всегда останется америкашкой, в какие бы одежды не рядился! Ублюдки!Трамп изменил мне...
  • Eduard
    Жаль укры страдают!Не все там идиоты и с Майдана!МИД отреагировал ...

МИД отреагировал на выделение средств Украине Конгрессом США

МИД отреагировал на выделение средств Украине Конгрессом США

Действия Вашингтона как фактической стороны конфликта на Украине получат безусловный и решительный отпор, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Плохо сами укры молчат,где Антимайдан?Чего терпите шута?
Ответить
11 час.
Eduard
Они все на Украине в &quot;Светлое европейское будущее&quot; верят! Это чушь! Сама Европа чушь и временное существование.Нейтралитет,вот что лучше для страны!
Ответить
11 час.
Eduard
Жаль укры страдают!Не все там идиоты и с Майдана!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх