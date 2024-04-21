Действия Вашингтона как фактической стороны конфликта на Украине получат безусловный и решительный отпор, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД отреагировал на выделение средств Украине Конгрессом США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Плохо сами укры молчат,где Антимайдан?Чего терпите шута?
Ответить
11 час.
Eduard
Они все на Украине в "Светлое европейское будущее" верят! Это чушь! Сама Европа чушь и временное существование.Нейтралитет,вот что лучше для страны!
Ответить
11 час.
Eduard
Жаль укры страдают!Не все там идиоты и с Майдана!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии