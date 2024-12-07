⛸Тем временем на ремзаводском стадионе продолжается заливка ледовой площадки! СКОРО каток примет первых посетителей.
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⛸Тем временем на ремзаводском стадионе продолжается заливка ледовой площадки! СКОРО каток примет первых посетителей.