В Москве таксист внезапно умер за рулем, его автомобиль устроил ДТП

Женщина пострадала в ДТП с участием такси на юге Москвы. Авария, как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы, произошла около 08:20 на Дорожной улице, у дома № 10.
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