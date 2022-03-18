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В Москве таксист внезапно умер за рулем, его автомобиль устроил ДТП

В Москве таксист внезапно умер за рулем, его автомобиль устроил ДТП

Женщина пострадала в ДТП с участием такси на юге Москвы. Авария, как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы, произошла около 08:20 на Дорожной улице, у дома № 10.

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