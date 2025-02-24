Еврокомиссары, вместо призыва к миру, засыпали Украину новыми пакетами военной помощи

Сегодня, в третью годовщину СВО в Киев на саммит «Поддерживай Украину» для обсуждения мира, гарантии безопасности и будущего коллективной безопасности съехались представители ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен.
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