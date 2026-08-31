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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске пятилетняя девочка пострадала из-за пьяного водителя «Москвича»

В Новосибирске пятилетняя девочка пострадала из-за пьяного водителя «Москвича»

ДТП случилось утром 30 августа на улице Бердское шоссе, 28.  «Водитель в алкогольном опьянении за рулем «Москвич-3» выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении «Тойоте Королла», - сообщили в ГАИ по Новосибирску.

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