В Новосибирске пятилетняя девочка пострадала из-за пьяного водителя «Москвича»

ДТП случилось утром 30 августа на улице Бердское шоссе, 28. «Водитель в алкогольном опьянении за рулем «Москвич-3» выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении «Тойоте Королла», - сообщили в ГАИ по Новосибирску.