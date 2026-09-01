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Родители перевели школьникам 253 млн рублей через "СберБанк Онлайн" в 2025 году

Родители перевели школьникам 253 млн рублей через "СберБанк Онлайн" в 2025 году

Самый распространенный способ поддержать ребенка в учебе – похвала: ее выбирают 53% родителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Rambler&Co и Сбера ко Дню знаний, посвященного мотивации детей на хорошую учебу.

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