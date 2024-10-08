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Украинский генерал заявил о нехватке чуда для спасения ВСУ на фронте

Чтобы спасти Украину от поражения на фронте, не хватает чуда. Такую характеристику положению Вооруженных сил республики (ВСУ) дал экс-замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Борислава Березы.

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