Собачники расточительнее, чем хозяева кошек. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на исследование. Согласно данным экспертов, владельцы собак посещают супермаркеты примерно 27 раз в месяц.
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