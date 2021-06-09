"Маме голову пробили": видео нападений в центре города "слили" в Сеть (кадры)

"Маме голову пробили": видео нападений в центре города "слили" в Сеть (кадры)

В социальной сети Instagram (12+) жителей Владивостока предупреждают о неожиданной угрозе, которая появилась на одной из центральных улиц города.

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