Эксперт: Как выбрать генератор для вашего дома и чувствительной электроники

Эксперт Юрий Власов рассказывает, как выбрать генератор для кратковременных перебоев электроэнергии. Бензиновые и дизельные устройства подходят для дач, а инверторные пригодны для чувствительной электроники.
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