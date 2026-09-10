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Военное обозрение

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Барражирующий боеприпас «Дань-Т»: между ракетой и беспилотником

Барражирующий боеприпас «Дань-Т»: между ракетой и беспилотником

Официально представлен новый российский барражирующий боеприпас «Дань-Т». Это изделие объединяет в себе лучшие качества крылатых ракет и ударных БПЛА, а кроме того, успело показать свои возможности в ходе Спецоперации.

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