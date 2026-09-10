Барражирующий боеприпас «Дань-Т»: между ракетой и беспилотником

Официально представлен новый российский барражирующий боеприпас «Дань-Т». Это изделие объединяет в себе лучшие качества крылатых ракет и ударных БПЛА, а кроме того, успело показать свои возможности в ходе Спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эстония грозит ли...
- МИД Польши: возвр...
- FT: Россия готови...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым