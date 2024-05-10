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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» получит за Паредеса дополнительно 2 млн евро, если хавбек проведет за «Рому» 80 матчей. Саншеш вернется в клуб и снова покинет парижан

Кроме того, как сообщает Фабрицио Романо, «Рома» выплатит «ПСЖ» дополнительно 2 миллиона евро, если Леандро Паредес проведет за римлян 80 матчей.

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