За пять лет «Единая Россия» существенно улучшила свои показатели на Урале

Официальные итоги выборов в Государственную думу и заксобрание в Свердловской области еще не подведены, однако предварительные цифры уже позволяют сделать однозначный вывод: партия «Единая Россия» существенно улучшила свои позиции по сравнению с выборами 2021 года.