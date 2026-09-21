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За пять лет «Единая Россия» существенно улучшила свои показатели на Урале

За пять лет «Единая Россия» существенно улучшила свои показатели на Урале

Официальные итоги выборов в Государственную думу и заксобрание в Свердловской области еще не подведены, однако предварительные цифры уже позволяют сделать однозначный вывод: партия «Единая Россия» существенно улучшила свои позиции по сравнению с выборами 2021 года.

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