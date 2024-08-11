Стало известно о новых планах ВСУ в Курской области: новости СВО на утро 12 августа

Росгвардейцы вступили в бой с ВСУ в Суджанском районе. Росгвардейцы вступили в бой с ВСУ в Суджанском районе В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в Суджанском районе силовики вступили в бой с противником.
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