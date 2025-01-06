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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Степанова выложила фото с тестом на беременность: «Не стесняйтесь начать год правильно, девочки! Мальчики – теперь вы знаете, что им подарить»

Она процитировала поручение Владимира Путина «совместно с Центробанком и региональным властям в 2025 году принять дополнительные меры для повышения рождаемости» и опубликовала фото, на котором держит тест на беременность.

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