В Калининградской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

В УМВД России по Калининградской области совместно с Общественным советом прошел региональный этап конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции» среди детей сотрудников возрастом от 6 до 14 лет.
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