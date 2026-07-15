PayPal Soars On Reported $53 Billion Buyout Bid From Stripe And Advent PayPal shares surged the most on record in premarket trading in New York after Reuters reported that payment company Stripe and private equity firm Advent International have offered more than $53 billion to acquire the struggling payments platform.
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