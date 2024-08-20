В Госдуму внесут законопроект о правилах покупки оружия для мигрантов

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" под руководством Сергея Миронова планируют внести в Госдуму законопроект, который предлагает запретить мигрантам, имеющим российское гражданство менее 10 лет, приобретать охотничье и другое оружие.