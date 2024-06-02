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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуммельс покинет «Боруссию» из-за плохих отношений с Терзичем и мнения боссов, что защитник не сможет играть на прежнем уровне (Bild)

По сведениям Bild, уход защитника – практически решенный вопрос. Контракт с ним, истекающий в конце июня, продлевать не собираются, если не произойдет «чуда».

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