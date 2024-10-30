Туристическая страховка: какую брать, куда звонить, от чего можно и отказаться

Запланировать отпуск — дело нелегкое, особенно теперь, когда путешествовать стало сложно и дорого. С другой стороны, если всё сделать вовремя и правильно, в самой поездке вам не придётся отвлекаться на разные бюрократические унылости, а если что-то пойдёт не так, все хлопоты или большую их часть возьмёт на себя страховая компания.