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Царьград

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﻿Трамп и Келлог принимают жесткость Путина: позиция по Украине обоснована

﻿Трамп и Келлог принимают жесткость Путина: позиция по Украине обоснована

В США осознают, что президент России имеет карты на руках, чтобы диктовать условия.Дональд Трамп и его помощник по Украине Кит Келлог понимают, что позиция Владимира Путина по Украине оправдана.

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