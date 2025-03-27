Артём Жога: «Необходимо выработать единый стандарт помощи ветеранам СВО и их близким»

Полномочный представитель Президента России Артём Жога провёл совещание с представителями фонда «Защитники Отечества» в Екатеринбурге, обсуждая работу отделений и планируя основные направления на будущее.
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