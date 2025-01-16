Дома Минобороны в Снеговой Пади «разваливаются» на глазах

Во Владивостоке раньше срока износились дома Минобороны в Снеговой Пади, сообщает PRIMPRESS. Состояние домов в микрорайоне Снеговая Падь можно оценивать как неудовлетворительное: крыши и фасады протекают, а лифты не работают.
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