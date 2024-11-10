Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о готовности говорить с Путиным при избрании

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил в интервью изданию Stern, что он готов провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в случае своего избрания.
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