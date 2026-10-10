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Радиосигнал из космоса 10 миллиардов лет, что нашли

Радиосигнал из космоса 10 миллиардов лет, что нашли

Астрономы получили новый ключ к одной из самых загадочных проблем современной астрофизики — происхождению быстрых радиовсплесков (Fast Radio Bursts, FRB).

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