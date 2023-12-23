Есть факторы поддержки. Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем к Новому году

В случае низкой ликвидности на рынке ослабление рубля на предновогодней неделе может продолжиться. В то же время, на рынке еще остаются факторы, которые работают в пользу рубля, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Праймом».