Есть факторы поддержки. Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем к Новому году

В случае низкой ликвидности на рынке ослабление рубля на предновогодней неделе может продолжиться. В то же время, на рынке еще остаются факторы, которые работают в пользу рубля, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Праймом».
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