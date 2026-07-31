С 1 августа в России вступает в силу ряд новых законов, касающихся пенсионного обеспечения, налогового администрирования, связи, защиты персональных данных и социальных гарантий.
Пенсии, «Госуслуги» и штрафы: что изменится в законах России с 1 августа
Комментарии
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Атом Мартин
олигархов как то это затронет или только обычным гражданам ?🤔
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1 м.
Луиза Корнилова
Защита частной жизни, ответственность за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни граждан. это они о себе любимых позаботились? Все переживают, как бы народ не прознал откуда такие доходы.
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1 м.
Атом Мартин
друзьям замки , гражданам пустые стены за огромный кредит и ничего сам не моги , не делай что то сам иначе накажут , ты чего мол сам чего то хочешь , не вздумай
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1 м.
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