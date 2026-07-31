Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

Пенсии, «Госуслуги» и штрафы: что изменится в законах России с 1 августа

Пенсии, «Госуслуги» и штрафы: что изменится в законах России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд новых законов, касающихся пенсионного обеспечения, налогового администрирования, связи, защиты персональных данных и социальных гарантий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Атом Мартин
олигархов как то это затронет или только обычным гражданам ?🤔
Ответить
1 м.
Луиза Корнилова
Защита частной жизни, ответственность за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни граждан. это они о себе любимых позаботились? Все переживают, как бы народ не прознал откуда такие доходы.
Ответить
1 м.
Атом Мартин
друзьям замки , гражданам пустые стены за огромный кредит и ничего сам не моги , не делай что то сам иначе накажут , ты чего мол сам чего то хочешь , не вздумай
Ответить
1 м.