Пенсии, «Госуслуги» и штрафы: что изменится в законах России с 1 августа

Атом Мартин олигархов как то это затронет или только обычным гражданам ?🤔

Луиза Корнилова Защита частной жизни, ответственность за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни граждан. это они о себе любимых позаботились? Все переживают, как бы народ не прознал откуда такие доходы.