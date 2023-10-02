ТАСС: жителя Рубежного в ЛНР задержали по подозрению в шпионаже

Жителя города Рубежное в Луганской Народной Республике задержали по подозрению в шпионаже. По предварительной информации, он собирал и передавал Украине сведения о дислокации и передвижениях ВС России и Народной милиции.
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