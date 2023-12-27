Дисфункция однополярного мира. Что показал Петербургский саммит лидеров ЕАЭС/СНГ

26 декабря, второй день встречи лидеров постсоветского пространства, по сравнению с первым получился и менее формальным, и более представительным: к руководителям стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза: России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) присоединились их коллеги по СНГ из Азербайджана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, что продемонстрировало реальный уровень «изоляции» нашей страны в условиях СВО.