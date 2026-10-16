Фото: "Татар-Информ"/ @ Владимир Васильев Президент Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) Моринари Ватанабэ прокомментировал отказ Нидерландов в выдаче виз российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой для участия в чемпионате мира в Роттердаме.