Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на назначенного Киевом главу областной военной администрации Александра Прокудина.
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