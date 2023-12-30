Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Но тех, кто погиб на БДК в Феодосии, под Новый Год, эти звуки не воскресят и не уроют тех, кто сделал это по прямому ...По всей территори...
  • Надежда Никитина
    У нас в  Питере все магазины забиты столовым яйцом, но по очень высокой цене. Ну, что ж скоро яйца начнут тухнуть, т....Лукашенко поручил...
  • Александр Сысоев
    От Аргентины, как ни от какой другой страны, веет абсолютной безнадегой. И проголосовать большинству населения за кан...Пушков прокоммент...

Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне

Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на назначенного Киевом главу областной военной администрации Александра Прокудина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх