Несколько дней назад мы публиковали материал о новогодней калибровке небратьев. Уже тогда стало понятно, что наши ракеты и беспилотники достигли своих целей.
Калибровка удалась на славу
Комментарии
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Леонид Руси
Вот бедолаги )))
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19 час.
Александр Денисов
Один вопрос. А что, год назад они на этих производствах детские игрушки делали? А может наши барыги уже порешали кому что и посему было "низзз-ааа"
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11 час.
СД
Семен Дремин
Работайте на совесть братья..................................
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8 час.
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