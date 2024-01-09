Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Калибровка удалась на славу

Калибровка удалась на славу

Несколько дней назад мы публиковали материал о новогодней калибровке небратьев. Уже тогда стало понятно, что наши ракеты и беспилотники достигли своих целей.

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Комментарии
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Леонид Руси
Вот бедолаги )))
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19 час.
Александр Денисов
Один вопрос. А что, год назад они на этих производствах детские игрушки делали? А может наши барыги уже порешали кому что и посему было &quot;низзз-ааа&quot;
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11 час.
СД
Семен Дремин
Работайте на совесть братья..................................
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8 час.

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