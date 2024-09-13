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  • Юрий Николаев
    Не о том думаешь ДЖОН САЛА ВАМ. Вы скоты нам ещё за Аляску не ответили! Вот над этим подумай долбодятел!Если Путин не отс...
  • Eduard
    Это скопище ублюдков которое называет себя G7 не цивилизация,а главные бандиты!Подоляк: Зеленски...
  • Eduard
    Нет никакой цивилизации,а Зеленский вообще самозванец!Подоляк: Зеленски...

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