Путин пообещал отметить военных, сражающихся в Курской области

Почетные наименования получат подразделения Вооруженных сил РФ, воюющие на курском направлении, пообещал президент России Владимир Путин 5 февраля на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.
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